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  • Арустамян: «Не воспринимаю МЛС как пенсию для Миранчука – не исключаю его возвращение в Серию А»

Арустамян: «Не воспринимаю МЛС как пенсию для Миранчука – не исключаю его возвращение в Серию А»

2 августа 2024, 22:10

Нобель Арустамян считает, что Алексей Миранчук еще может вернуться в топ-5 лиг Европы после периода карьеры в «Атланте Юнайтед».

«Добавлю про «Аталанту». Никогда не слышал претензий к поведению, мотивации Лехи – выкладывался он всегда на сто процентов.

Показательно, что творилось в клубных соцсетях после ухода. Болельщики и партнеры провожали Миранчука очень тепло, благодарили. Видно: Алексея в Бергамо полюбили.

С кем бы я ни общался в Италии о Миранчуке – все его хвалили. Да, ему попался непростой тренер Гасперини – с ним возникали сложности. Но Леха никогда не сдавался, работал, развивался.

Важнейшая роль в «Торино», крайне достойный сезон-23/24, победа в Лига Европы – все это факты. А итальянцы считают молодыми футболистов лет до 33. Так что не исключаю, что Миранчук еще вернется в Серию А.

Или в топ-5 европейских лиг. Или РПЛ. И обязательно еще сыграет в ЛЧ. А МЛС я никак не воспринимаю как пенсию для Алексея – нет, это очередное увлекательное приключение», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

  • «Атланта Юнайтед» выкупила Миранчука за 12 или 15 млн евро, заключив с ним контракт по схеме «3+1».
  • Хавбек был в «Аталанте» с сентября 2020-го.
  • Его статистика: 98 матчей, 13 голов, 19 ассистов.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна
США. МЛС Италия. Серия А Аталанта Атланта Юнайтед Миранчук Алексей Арустамян Нобель
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