Защитник «Мальорки» подтвердил, что перейдет в «Краснодар»

Правый защитник «Мальорки» Джованни Гонсалес анонсировал скорый трансфер в «Краснодар».

«Ни я, ни клуб, ни моя семья не ожидали этого, но в футболе есть одна особенность: мы никогда не знаем, что может случиться или где мы окажемся завтра, и вот так оно и произошло», – сказал 29-летний уругваец.

«Краснодар» заплатит за Гонсалеса 4-5 миллионов евро.

Клуб РПЛ удвоит зарплату игрока.

В составе «Мальорки» фулбек провел 71 матч, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?