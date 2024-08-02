Защитник «Мальорки» подтвердил, что перейдет в «Краснодар»

Правый защитник «Мальорки» Джованни Гонсалес анонсировал скорый трансфер в «Краснодар».
«Ни я, ни клуб, ни моя семья не ожидали этого, но в футболе есть одна особенность: мы никогда не знаем, что может случиться или где мы окажемся завтра, и вот так оно и произошло», – сказал 29-летний уругваец.
- «Краснодар» заплатит за Гонсалеса 4-5 миллионов евро.
- Клуб РПЛ удвоит зарплату игрока.
- В составе «Мальорки» фулбек провел 71 матч, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
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Источник: AS