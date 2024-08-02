Бобер сказал, подойдет ли Джикия «Крыльям Советов»

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобeр высказался об интересе самарского клуба к 30-летнему защитнику Георгию Джикии.
«Нужно понимать, в какой он форме? Он ведь не играл долгое время. Но он уже доказал профессионализм и показал себя игроком хорошего уровня. Если у него есть желание продолжать играть в футбол, то почему бы нет? У меня нет ощущения, что Георгий не в концепции развития команды. Команде нужен лидер на поле и в раздевалке», – сказал Бобeр.
- В прошлом сезоне Джикия провел 12 матчей за «Спартак» и сейчас является свободным агентом.
- «Крылья Советов» проиграли 3 встречи на старте сезона.
Источник: Metaratings.ru