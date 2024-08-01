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  • Орлов недоволен использованием англицизмов в русской футбольной лексике

Орлов недоволен использованием англицизмов в русской футбольной лексике

1 августа 2024, 23:37
7

Комментатор Геннадий Орлов напомнил, что у многих футбольных терминов английского происхождения есть русские синонимы.

– Есть игроки-художники, например, Глушенков. Или был, например, Аршавин. Им тренеры особенно ничего не говорили. Они сами решали, что им делать.

Вот такие выдающиеся «десятки» так называемые, понимаете? Плеймейкеры. Английское название, но мы называли таких футболистов в Советском Союзе диспетчерами. Он же атакой управляет как минимум.

– А потом пришло это странное слово «треквартиста», например.

– Ну это все иностранные слова. Вот «требл» говорят сейчас, и многие говорят. Но это слово-то, оно нерусское. Ну раз говорят и говорят, что сделаешь.

– Ну или там по-разному – вся охапка трофеев или «Большой шлем» иногда называют, когда берут все трофеи за сезон.

– Ну Большой шлем – это все-таки красиво, это образ. Это выигрыш нескольких турниров в теннисе. Это красиво, но «требл» когда говорят...

Но никуда не деться, понимаете. Не все же филологи, болельщики тем более имеют право говорить. Вообще люди, которые говорят со стороны, могут ошибаться.

Но профессионалы, которые получают деньги за радио, за телевидение, они так не должны говорить. Но это на мой взгляд, я, наверное, ошибаюсь.

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Источник: «Радио »Зенит«
Россия. Премьер-лига Орлов Геннадий
Комментарии (7)
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Цугундeр
1722567658
Ну переименуй тогда свою передачку ."Ногомячная столица ". Звучит ?
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Давид59
1722572340
Ну давайте по-русски. Ногомяч как-то не звучит. Давайте "мяч на газоне". С газом созвучно. Или три трофея "газонная тройка' назовём. Диспетчер тоже как-то таксопарком отдаёт. Предлагаю "режиссёр мяча на газоне". И вперёд!
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NewLife
1722577288
Орлов, тебе не стыдно выступать на радио Зенит -оба слова иностранные и твой любимый диспетчер тоже иностранное слово. Дураков всегда тянет наступать на грабли. Когда то Жирик поднял шум насчет иностранных слов, но ему объяснили , что в названии его партии все слова иностранные, и он замолк.
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Arvlad
1722592152
Непонятно...непонятно, почему некоторым персонажам приятно, чтобы их воспринимали как ментально ретардованных.... Наверно по принципу - "хоть так заметят, обратят внимание". Ведь прекрасно понятно, о чём пишет г-н Орлов. Да, русский язык тотально засорен нерусскими словами, но некоторые уже "обрусели" на столько, что включены в словари и справочники... Так зачем же потакать "тенденции" использовать их новые варианты в языке? И в о й н а (прикиньте, зато они мне зарезали это слово!) тут вовсе не причём... Люди начинают забывать нормальные русские слова - они все, например, "бизнесмены", а не предприниматели и т. п. Понимаю, что не моё это дело, но лично мне это не нравится, претит...
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