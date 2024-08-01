Орлов недоволен использованием англицизмов в русской футбольной лексике

Комментатор Геннадий Орлов напомнил, что у многих футбольных терминов английского происхождения есть русские синонимы.

– Есть игроки-художники, например, Глушенков. Или был, например, Аршавин. Им тренеры особенно ничего не говорили. Они сами решали, что им делать.

Вот такие выдающиеся «десятки» так называемые, понимаете? Плеймейкеры. Английское название, но мы называли таких футболистов в Советском Союзе диспетчерами. Он же атакой управляет как минимум.

– А потом пришло это странное слово «треквартиста», например.

– Ну это все иностранные слова. Вот «требл» говорят сейчас, и многие говорят. Но это слово-то, оно нерусское. Ну раз говорят и говорят, что сделаешь.

– Ну или там по-разному – вся охапка трофеев или «Большой шлем» иногда называют, когда берут все трофеи за сезон.

– Ну Большой шлем – это все-таки красиво, это образ. Это выигрыш нескольких турниров в теннисе. Это красиво, но «требл» когда говорят...

Но никуда не деться, понимаете. Не все же филологи, болельщики тем более имеют право говорить. Вообще люди, которые говорят со стороны, могут ошибаться.

Но профессионалы, которые получают деньги за радио, за телевидение, они так не должны говорить. Но это на мой взгляд, я, наверное, ошибаюсь.