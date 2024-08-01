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Орлов рассказал о поиске форварда для «Зенита»

1 августа 2024, 22:22
12

Комментатор Геннадий Орлов подтвердил, что «Зенит» не оставляет попыток усилить центр атаки.

«Сейчас идeт поиск центрального нападающего, желательно высокого, мощного. Об этом и Сергей Богданович [Семак] говорит. Я его понимаю, это принесeт дополнительные голы, работа на стандартах.

Но где его найти? Если не найдут, то не надо брать кого попало. Надо договариваться с тем, кто прямо сейчас усилит основной состав. Либо брать аналог Педро – молодого, перспективного, который может быстро вырасти.

Футбол – как консерватория. По блату туда попасть нельзя. Даже если тебя туда засовывают, твоя фамилия известная – ты всe равно будешь сидеть на скамейке», – сказал Орлов.

  • «Зенит» начал сезон с 4 побед подряд.
  • Петербуржцы уже потратили на летние трансферы 16,86 млн евро.
  • Сообщалось об интересе клуба к Джону Кордобе («Краснодар») и Александру Соболеву («Спартак»).

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Источник: «Радио »Зенит«
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (12)
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Barmaleushka
1722545261
Ха , цукен с ВМским рылом уже и шифроваться перестали . И воркуют и воркуют ..... ))))))) Скоро маленького хохлёнка настругают ))))))))
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kononkanovar
1722549938
Парни, не ведитесь, как я, на всякие телеги по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сайт по фразе: «бронзовый прогноз». 11 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
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NewLife
1722578865
"Футбол – как консерватория." синит - склад консервов.
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Garrincha58
1722579570
Семаку всё мало была бы воля он бы каждую неделю кого-нибудь покупал, если уж так невтерпёж верните Дзюбу на годик он будет как столб стоять и скидывать Глушенкову мячики его можно выпускать скажем минут на 20-25 он ещё в состоянии тянуть на такое время да и много не попросит ляма полтора дадите он и обрадуется
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Dgoni67
1722613790
Спартак потратил уже 18,5 млн, и еще собираются купить игроков. Зенит 16,8 млн потратил, а почему спартачи кричат, что Зенит больше всех тратит, по привычке?
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