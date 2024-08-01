Орлов рассказал о поиске форварда для «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов подтвердил, что «Зенит» не оставляет попыток усилить центр атаки.

«Сейчас идeт поиск центрального нападающего, желательно высокого, мощного. Об этом и Сергей Богданович [Семак] говорит. Я его понимаю, это принесeт дополнительные голы, работа на стандартах.

Но где его найти? Если не найдут, то не надо брать кого попало. Надо договариваться с тем, кто прямо сейчас усилит основной состав. Либо брать аналог Педро – молодого, перспективного, который может быстро вырасти.

Футбол – как консерватория. По блату туда попасть нельзя. Даже если тебя туда засовывают, твоя фамилия известная – ты всe равно будешь сидеть на скамейке», – сказал Орлов.

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