Реакция Дивеева на уход Чалова из ЦСКА

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал решение Федора Чалова покинуть армейский клуб.

«Федя не только наш друг, но и уже один из самых опытных игроков ЦСКА. В первой команде с 2017 года.

И как нападающий он сильный. Конечно, его будет не хватать нам», – сказал Дивеев.

В составе ЦСКА Чалов провел 263 матча, забил 89 голов и сделал 44 ассиста.

Он был в системе клуба с с 7 лет.

ПАОК заплатил за форварда 3 млн евро.

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