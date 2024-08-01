Угальде оценил разгромную победу «Спартака» над «Динамо»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде после победы над «Динамо» (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сказал, что красно-белые должны были побеждать с более крупным счетом.

«Я очень рад, что мы выиграли. Благодарю бога, что удалось забить в двух матчах подряд. Думаю, когда мы начали прессинговать выше и много давили, то мне удалось забить гол. После этого мы поменяли игру.

Конечно, мы хотим забивать как можно больше голов, поэтому стараемся создавать моменты и их реализовывать. Может быть, хорошо было бы забить пять-шесть мячей в ворота «Динамо», чтобы счет был более объективным», – сказал Угальде.