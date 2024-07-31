Глушаков: «Все будете плакать, когда я закончу карьеру»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков планирует еще поиграть.

«Административная должность? Разговоры об этом будут всегда. Мои часики тикают, но самое главное – поиграть ещe. Я должен заканчивать? Вы видели, я сегодня 90 минут бегал против «Оренбурга» (1:0).

Когда закончу, все будете плакать, что меня нет. Не слежу за тем, где я в списке по количеству матчей. Хочу ещe позабивать голы, у меня там есть свои рекорды. Хотелось бы до 100 дойти», – сказал Глушаков.