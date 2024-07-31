Личка прокомментировал ошибку Лещука в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался об ошибке вратаря Игоря Лещука в кубковом матче со «Спартаком» (0:3).

– Ошибка Лещука уже как системность? Говорили ли вы об этом с тренером вратарей?

– Игорь отбивал, попал мяч в Манфреда Угальде. Мне тяжело обсуждать такое, это уже наша третья игра, где «Спартак» забивает такие голы. Фарт для «Спартака» и наша ошибка.

Сравним с ситуацией Виктора Окишора, у него была возможность забить, его не ругают, но все ругают вратаря за ошибки.

«Динамо» впервые в сезоне проиграло.

Впереди матч РПЛ против «Акрона» (3 августа).

«Динамо» без трофеев с 1995 года.

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