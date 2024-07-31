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  • Личка прокомментировал ошибку Лещука в матче со «Спартаком»

Личка прокомментировал ошибку Лещука в матче со «Спартаком»

31 июля 2024, 22:10
6

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался об ошибке вратаря Игоря Лещука в кубковом матче со «Спартаком» (0:3).

– Ошибка Лещука уже как системность? Говорили ли вы об этом с тренером вратарей?

– Игорь отбивал, попал мяч в Манфреда Угальде. Мне тяжело обсуждать такое, это уже наша третья игра, где «Спартак» забивает такие голы. Фарт для «Спартака» и наша ошибка.

Сравним с ситуацией Виктора Окишора, у него была возможность забить, его не ругают, но все ругают вратаря за ошибки.

  • «Динамо» впервые в сезоне проиграло.
  • Впереди матч РПЛ против «Акрона» (3 августа).
  • «Динамо» без трофеев с 1995 года.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Лещук Игорь Личка Марцел
Комментарии (6)
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ВасяК
1722455600
Адекватный ответ!!!
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Александр-Балашов-google
1722470590
Самое слабое звено в Динамо это вратари, что Шунин был, теперь Лещук взял эстафету.
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BuenosArgentina
1722478395
Кто нибудь хоть видео смотрел, вы уверены что другие вратари сыграли бы лучше ? Удар довольно не простой и вратарь его отбил, на добивание противник был на месте а где была защита она не должна пасти напов , где они то были ?
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subbotaspartak
1722481273
Поди отбей любой удар по воротам так, как тренеру хочется, а не как получится
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ivany4
1722482982
Нормальная реакция. Да тут, на бомбе, готовых вратарей пол сайта, да же великовозрастные женщины присутствуют, способных отбить такие удары.)) А может быть не стоит травмировать парня дальше, и не ставить его на игры против Спартака?
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DOCTOR PENALTY
1722506577
Всё нормально! Давно говорю, что Лещук - это "наш человек". )))
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