Карпин: «У «Ростова» состав, чтобы не вылететь – не входит даже в топ-10 РПЛ»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает очень слабым состав своей команды на уровне РПЛ.

– Вы говорили, что задача «Ростова» – не вылететь из РПЛ. Однако Писарев вчера заявил, что ваша команда может попасть в тройку. Это вы недооцениваете «Ростов» или его переоценивает Писарев?

– Думаю, он переоценивает.

– Топ-5 для «Ростова» – реальная задача?

– Пока нет.

– Если оценивать состав игроков «Ростова» по уровню навыков – на какое место вы бы поставили команду?

– Состав, чтобы не вылететь.

– Входит ли состав «Ростова» хотя бы в десятку?

– Нет.

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