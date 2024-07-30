Карпин: «У «Ростова» состав, чтобы не вылететь – не входит даже в топ-10 РПЛ»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает очень слабым состав своей команды на уровне РПЛ.
– Вы говорили, что задача «Ростова» – не вылететь из РПЛ. Однако Писарев вчера заявил, что ваша команда может попасть в тройку. Это вы недооцениваете «Ростов» или его переоценивает Писарев?
– Думаю, он переоценивает.
– Топ-5 для «Ростова» – реальная задача?
– Пока нет.
– Если оценивать состав игроков «Ростова» по уровню навыков – на какое место вы бы поставили команду?
– Состав, чтобы не вылететь.
– Входит ли состав «Ростова» хотя бы в десятку?
– Нет.
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Источник: Sport24