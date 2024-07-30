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  • Карпин: «У «Ростова» состав, чтобы не вылететь – не входит даже в топ-10 РПЛ»

Карпин: «У «Ростова» состав, чтобы не вылететь – не входит даже в топ-10 РПЛ»

30 июля 2024, 23:59
17

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает очень слабым состав своей команды на уровне РПЛ.

– Вы говорили, что задача «Ростова» – не вылететь из РПЛ. Однако Писарев вчера заявил, что ваша команда может попасть в тройку. Это вы недооцениваете «Ростов» или его переоценивает Писарев?

– Думаю, он переоценивает.

– Топ-5 для «Ростова» – реальная задача?

– Пока нет.

– Если оценивать состав игроков «Ростова» по уровню навыков – на какое место вы бы поставили команду?

– Состав, чтобы не вылететь.

– Входит ли состав «Ростова» хотя бы в десятку?

– Нет.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (17)
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ss21
1722374267
В каждой линии Ростова кроме вратарской есть сильный игрок. Думаю состав как минимум на 10.
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sochi-2013
1722400229
Взял и об0срал пацанов! Они за такие слова, просто обязаны, темную Валере устроить. Или согласиться, что они мусор.
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Цугундeр
1722400725
Рано соломку подстилать , Страхиня Георгиевич..Народ в Питер полетит с мыслью "всё равно не вылетим " .
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FCSpartakM
1722408383
у Ростова 7 состав по стоимости , сразу за топ-6 команд. Опять пытаются из Валеры сделать топ -тренера, занижая значимость состава.Притом состав Ростова всего 12 млн дешевле локомотивского. За Ростовом сразу идут КС, состав которых дешевле более чем 15 млн, а за ними команды, которые дешевле ростовского от 25+ млн. Смех
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andr45
1722409678
Стоимость игроков «Ростова» - 49 миллионов евро) Для сравнения, стоимость игроков «Рубина» - 25,2 миллиона евро. Из «Крыльев Советов» за последние два-три года ушли Глушенков, Пиняев, Горшков, Салтыков. И ни Рахимов, ни Осинькин слез не льют, сопли не пускают) Наверное потому, что не гей-европейцы)
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fhnv
1722410164
Настрой игрокам прям суперский дал пудель
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Cleaner
1722411423
Какой у Ростова ТРЕНЕР, такой и состав. Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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Belyiccat
1722414484
Валерий Георгиевич кокетничает.
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tizona
1722430500
Независимо от состава ты обязан выигрывать ,даже проигрышные матчи такие как с Локомотивом, а иначе ставится вопрос о профессионализме игроков и тренера? Это закон спорта, да и жизни тоже, так что работайте братья.
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Zoge
1722521416
Георгиевич прав,дай бог в десятку войти!!!!
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