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  • «Рубин» попросил РФС разобрать назначение пенальти судьей Чистяковым в игре с «Зенитом»

«Рубин» попросил РФС разобрать назначение пенальти судьей Чистяковым в игре с «Зенитом»

30 июля 2024, 13:35
11

«Рубин» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС после матча 2-го тура РПЛ против «Зенита» (0:4). Казанский клуб попросил ЭСК разобрать эпизод с назначенным в ворота казанцев пенальти на 39-й минуте.

  • Главным арбитром встречи был Артем Чистяков.
  • 11-метровый был назначен за попадание мяча в руку Игору Вуячичу после удара Максима Глушенкова.
  • После изучения эпизода он подтвердил назначение пенальти, который на 44-й минуте реализовал Матео Кассьерра, сделав счет 0:2.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Чистяков Артем
Комментарии (11)
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R_a_i_n
1722336181
Педикулезные, что там с пенальти?
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Barmaleushka
1722338335
Ув.граждане из Рубина , аргументация "игрок не хотел играть рукой в собственной штрафной , так получилось" - не канает (под каким углом на правила не смотри). Интересно ,что они на третий день "сообразили" только . Не иначе кто идейку подкинул (из тарасовки).
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Barmaleushka
1722338693
Заманчивый заголовок , скоро все рылы и их прихвостни сюда сбегутся , душу отвести и кишечник опорожнить.
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anatolich72
1722355867
Зениту 100лет, так что не пенальти-пенальти, хоть обжалуйтесь.
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