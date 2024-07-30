«Рубин» попросил РФС разобрать назначение пенальти судьей Чистяковым в игре с «Зенитом»

«Рубин» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС после матча 2-го тура РПЛ против «Зенита» (0:4). Казанский клуб попросил ЭСК разобрать эпизод с назначенным в ворота казанцев пенальти на 39-й минуте.

Главным арбитром встречи был Артем Чистяков.

11-метровый был назначен за попадание мяча в руку Игору Вуячичу после удара Максима Глушенкова.

После изучения эпизода он подтвердил назначение пенальти, который на 44-й минуте реализовал Матео Кассьерра, сделав счет 0:2.