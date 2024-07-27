Реакция зенитовца Вендела на разгром «Рубина»

Полузащитник «Зенита» Вендел высказался о победе над «Рубином» (4:0) во 2-м туре РПЛ.

Вендела признали лучшим в матче.

– Почему сначала мы видели более или менее равную игру, а затем «Зенит» доминировал?

– Во‑первых, спасибо, что меня выбрали лучшим игроком встречи. «Рубин» – очень хорошая команда, они компактно обороняются. Первые 30 минут им удавалось накрывать нас в защите, но затем мы открыли счет, игра изменилась. Они стали чуть больше открываться, а мы продолжили создавать моменты и реализовывать их. Сейчас нужно как следует отдохнуть и готовиться к кубковому матчу.

– Четыре гола в каждой из трех стартовых игр. Это на вашей памяти лучший старт команды? Как вы ощущаете себя в этой атакующей группе?

– Я думаю, это не только лучший старт «Зенита» в сезоне, но и лучшая демонстрация командной игры на моей памяти. Три матча – три победы, четыре мяча в каждой игре. В очень хорошем настроении мы уходим на послеигровой перерыв. Все мысли будут уже об игре в Фонбет Кубке России.