Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Реакция зенитовца Вендела на разгром «Рубина»

27 июля 2024, 19:53
10

Полузащитник «Зенита» Вендел высказался о победе над «Рубином» (4:0) во 2-м туре РПЛ.

  • Вендела признали лучшим в матче.

– Почему сначала мы видели более или менее равную игру, а затем «Зенит» доминировал?

– Во‑первых, спасибо, что меня выбрали лучшим игроком встречи. «Рубин» – очень хорошая команда, они компактно обороняются. Первые 30 минут им удавалось накрывать нас в защите, но затем мы открыли счет, игра изменилась. Они стали чуть больше открываться, а мы продолжили создавать моменты и реализовывать их. Сейчас нужно как следует отдохнуть и готовиться к кубковому матчу.

– Четыре гола в каждой из трех стартовых игр. Это на вашей памяти лучший старт команды? Как вы ощущаете себя в этой атакующей группе?

– Я думаю, это не только лучший старт «Зенита» в сезоне, но и лучшая демонстрация командной игры на моей памяти. Три матча – три победы, четыре мяча в каждой игре. В очень хорошем настроении мы уходим на послеигровой перерыв. Все мысли будут уже об игре в Фонбет Кубке России.

  • Ближайший соперник «Зенита» – «Факел» (Фонбет Кубок России).
  • Следующий оппонент по РПЛ – «Ростов» (3 августа).

Еще по теме:
Где смотреть матч «Зенит» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
Орлов – о перестройке в «Зените»: «Нужна свежая кровь» 4
Орлов заявил о предвзятости к «Зениту», порожденной завистью 7
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Рубин Вендел
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
somn
1722102945
Вендел - Глушенков... Открытие сезона?
Ответить
Ганнибал Лектор
1722103207
Вендел в порядке. Надеюсь, останется
Ответить
penit-zlo
1722104381
Не понятно почему об этой команде столько пишут...Спорт же вне политики...А тут одно облизывают этот искусственно созданный проект
Ответить
neveldomha
1722107298
Педро похоже выигрывает конкуренцию у Мостового. Андрюшке надо искать другую команду. Менее скоростную и туповатую. Локомотив или Спартак.
Ответить
Бригадный
1722148519
Саню Соболева бы в бригаду к Венделу-Глушенкову. Возможно, лучшее нападение в мире получится.
Ответить
Главные новости
ВидеоРоналду сказал партнерам разорвать соперников перед победным матчем «Аль-Насра»
10:58
Орлов – о перестройке в «Зените»: «Нужна свежая кровь»
10:47
4
Срыв перехода Самородова помешал еще одному трансферу «Спартака»
10:19
3
В клубе РПЛ могут сменить главного тренера
09:56
2
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
09:29
2
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
5
Орлов заявил о предвзятости к «Зениту», порожденной завистью
08:59
7
ФотоСын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
08:31
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
10
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Все новости
Все новости
Где смотреть матч «Динамо» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:19
Где смотреть матч «Зенит» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:16
Где смотреть матч «Факел» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:13
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
5
Орлов заявил о предвзятости к «Зениту», порожденной завистью
08:59
7
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
10
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
10
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
4
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
6
Видео«Рубин» назвал сбежавшего в ЦСКА Олейникова чушпаном
Вчера, 23:27
5
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку»
Вчера, 23:10
6
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
2
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
6
Аршавин определил лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 22:38
Игрок сборной России вышел капитаном молодежки «МЮ» и оформил 1+1 в матче Юношеской лиги УЕФА
Вчера, 22:29
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
6
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ
Вчера, 21:51
2
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
Вчера, 21:25
11
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
Вчера, 21:12
1
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
Вчера, 20:57
1
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
Вчера, 20:45
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
Вчера, 20:27
8
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
Вчера, 20:17
2
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
Вчера, 19:30
7
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
Вчера, 19:12
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
Вчера, 19:08
8
Шварц оценил переход Гутьерреса в «Динамо»
Вчера, 18:43
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+