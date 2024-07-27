Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рахимов прокомментировал разгром «Рубина» от «Зенита»

27 июля 2024, 20:11
5

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал комментарий после матча 2-го тура РПЛ против «Зенита» (0:4).

«Если брать всю игру, сегодня сказалась разница в классе, в исполнительском мастерстве. Оно было на очень высоком уровне. Те подходы к воротам, которые были, они реализовали. Мы свое не реализовали. По самоотдаче и организации игры к команде претензий нет, но нужно было дать больше азарта и агрессии. Мы стали играть в футбол без этой агрессии и медленно переходили из обороны в атаку. Но могу сказать, что счет не по игре. Но такое бывает. Это та самая разница в классе.

Нужно сказать команде и про негативные моменты, чего не хватило и почему мы не забили свои моменты, почему мы позволили из полупозиций создать сопернику такое преимущество в счете. Какой бы разницы в классе ни было, этого допускать нельзя.

Нужно готовиться и анализировать, что нам не позволило сыграть результативно в атаке. Об этом нужно сказать команде и двигаться дальше, готовиться к следующей игре», – сказал Рахимов.

  • У «Рубина» 3 очка после 2 туров.
  • Впереди у казанцев кубковый матч с «Акроном».
  • В августе «Рубин» вновь примет «Зенит» дома – в рамках Фонбет Кубка России.

Еще по теме:
«Рубин» попросил РФС разобрать назначение пенальти судьей Чистяковым в игре с «Зенитом» 11
Семак прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Рубином»
Реакция зенитовца Вендела на разгром «Рубина» 10
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Рахимов Рашид
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ганнибал Лектор
1722103329
Даже автобус на своей половине поля не помог. Браво, Зенит!
Ответить
ilichkadr
1722105070
Перочинный ножик, ножик перочинный. Бабло капает, караван идёт..
Ответить
Давид59
1722110990
Я бы на месте Рахимова крепко наказал Даку. Настоящий эгоист. Всё время хочет сам забить
Ответить
Курск01
1722116737
Зенит с победой!
Ответить
ВАХА ZOV
1722148566
Работать надо серьёзнее , чтобы таких разгромов больше не было.
Ответить
Главные новости
ВидеоРоналду сказал партнерам разорвать соперников перед победным матчем «Аль-Насра»
10:58
Орлов – о перестройке в «Зените»: «Нужна свежая кровь»
10:47
4
Срыв перехода Самородова помешал еще одному трансферу «Спартака»
10:19
3
В клубе РПЛ могут сменить главного тренера
09:56
2
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
09:29
2
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
5
Орлов заявил о предвзятости к «Зениту», порожденной завистью
08:59
7
ФотоСын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
08:31
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
10
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Все новости
Все новости
Где смотреть матч «Динамо» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:19
Где смотреть матч «Зенит» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:16
Где смотреть матч «Факел» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:13
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
5
Орлов заявил о предвзятости к «Зениту», порожденной завистью
08:59
7
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
10
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
10
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
4
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
6
Видео«Рубин» назвал сбежавшего в ЦСКА Олейникова чушпаном
Вчера, 23:27
5
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку»
Вчера, 23:10
6
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
2
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
6
Аршавин определил лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 22:38
Игрок сборной России вышел капитаном молодежки «МЮ» и оформил 1+1 в матче Юношеской лиги УЕФА
Вчера, 22:29
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
6
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ
Вчера, 21:51
2
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
Вчера, 21:25
11
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
Вчера, 21:12
1
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
Вчера, 20:57
1
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
Вчера, 20:45
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
Вчера, 20:27
8
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
Вчера, 20:17
2
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
Вчера, 19:30
7
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
Вчера, 19:12
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
Вчера, 19:08
8
Шварц оценил переход Гутьерреса в «Динамо»
Вчера, 18:43
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+