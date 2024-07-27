Рахимов прокомментировал разгром «Рубина» от «Зенита»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал комментарий после матча 2-го тура РПЛ против «Зенита» (0:4).

«Если брать всю игру, сегодня сказалась разница в классе, в исполнительском мастерстве. Оно было на очень высоком уровне. Те подходы к воротам, которые были, они реализовали. Мы свое не реализовали. По самоотдаче и организации игры к команде претензий нет, но нужно было дать больше азарта и агрессии. Мы стали играть в футбол без этой агрессии и медленно переходили из обороны в атаку. Но могу сказать, что счет не по игре. Но такое бывает. Это та самая разница в классе.

Нужно сказать команде и про негативные моменты, чего не хватило и почему мы не забили свои моменты, почему мы позволили из полупозиций создать сопернику такое преимущество в счете. Какой бы разницы в классе ни было, этого допускать нельзя.

Нужно готовиться и анализировать, что нам не позволило сыграть результативно в атаке. Об этом нужно сказать команде и двигаться дальше, готовиться к следующей игре», – сказал Рахимов.