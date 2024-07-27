Семак прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после матча 2-го тура РПЛ против «Рубина» (4:0).

«В первой половине первого тайма было мало игры, но много борьбы. Было мало моментов. Потом мы стали быстрее играть, медленно вкатывались в игру. Когда чуть‑чуть прибавили, у нас пошли моменты. Рад, что так сложилось. Третий мяч серьезно упростил нам игру, «Рубину» уже сложно было отыграться со счета 0:3. Мы старались использовать пространство исходя из счета. В Казани никому не бывает легко.

Конечно, все будут «умирать», так как это самый важный матч для всех клубов – игра против «Зенита», чемпиона России. Вся борьба еще впереди. Мы реализуем свои моменты. Приятно много забивать, но главное победа.

Связка Вендела и Глушенкова? Максим гармонично вписался в наш коллектив и хорошо дополняет игру нашей команды», – сказал Семак.