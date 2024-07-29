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  • Стогниенко на фоне расставания Ямаля с девушкой вспомнил свои отношения в 17 лет

Стогниенко на фоне расставания Ямаля с девушкой вспомнил свои отношения в 17 лет

29 июля 2024, 22:55
2

Комментатор Владимир Стогниенко отреагировал на расставание форварда «Барселоны» Ламина Ямаля с девушкой.

«Пишут, что Ямаль расстался с девушкой.

Кто из нас в 17 лет не расставался с девушкой? Я, вот, например, расстался. Летом, мне как раз 17 исполнилось.

Нашел через знакомых телефон (домашний, мобильных тогда не было). Позвонил. Смущенно прогундосил:

– Ань, давай куда-нибудь сходим? (Подразумевалось – погулять по улицам или максимум в кино, куда еще можно-то было).

– Не могу, времени нет совсем (подразумевалось – ой, да отвали ты, делать мне нечего, ходить еще куда-то с тобой).

Так мы расстались с девушкой.

Ну или я ее бросил даже!» – написал Стогниенко.

  • Ямаль начал новые отношения.
  • Его девушка Алиса – из России.
  • Ламин признан лучшим молодым игроком Евро-2024.

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Источник: телеграм-канал Владимира Стогниенко
Испания. Примера Барселона Ямаль Ламин
Комментарии (2)
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mutabor0992
1722285678
У этого пЯтушары в 17 была девушка?Да он просто мечтатель-фантаст!
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