Стогниенко на фоне расставания Ямаля с девушкой вспомнил свои отношения в 17 лет

Комментатор Владимир Стогниенко отреагировал на расставание форварда «Барселоны» Ламина Ямаля с девушкой.

«Пишут, что Ямаль расстался с девушкой.

Кто из нас в 17 лет не расставался с девушкой? Я, вот, например, расстался. Летом, мне как раз 17 исполнилось.

Нашел через знакомых телефон (домашний, мобильных тогда не было). Позвонил. Смущенно прогундосил:

– Ань, давай куда-нибудь сходим? (Подразумевалось – погулять по улицам или максимум в кино, куда еще можно-то было).

– Не могу, времени нет совсем (подразумевалось – ой, да отвали ты, делать мне нечего, ходить еще куда-то с тобой).

Так мы расстались с девушкой.

Ну или я ее бросил даже!» – написал Стогниенко.