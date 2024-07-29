Стогниенко на фоне расставания Ямаля с девушкой вспомнил свои отношения в 17 лет

Комментатор Владимир Стогниенко отреагировал на расставание форварда «Барселоны» Ламина Ямаля с девушкой.
«Пишут, что Ямаль расстался с девушкой.
Кто из нас в 17 лет не расставался с девушкой? Я, вот, например, расстался. Летом, мне как раз 17 исполнилось.
Нашел через знакомых телефон (домашний, мобильных тогда не было). Позвонил. Смущенно прогундосил:
– Ань, давай куда-нибудь сходим? (Подразумевалось – погулять по улицам или максимум в кино, куда еще можно-то было).
– Не могу, времени нет совсем (подразумевалось – ой, да отвали ты, делать мне нечего, ходить еще куда-то с тобой).
Так мы расстались с девушкой.
Ну или я ее бросил даже!» – написал Стогниенко.
- Ямаль начал новые отношения.
- Его девушка Алиса – из России.
- Ламин признан лучшим молодым игроком Евро-2024.
Источник: телеграм-канал Владимира Стогниенко