17-летнего Ямаля заподозрили в новых отношениях – его предполагаемая девушка из России

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль вступил в новые отношения. Болельщики выяснили, что он, вероятно, начал встречаться с Алисой – россиянкой, живущей в Испании.

Накануне 17-летний Ямаль отписался от своей уже бывшей девушки Алекс Падильи, которую уличил в измене. Она сидела на коленях у другого парня.

Ямаль подписался в соцсети на Алису, чей аккаунт уже атаковали поклонники футболиста. Они запрашивают подтверждение, что Алиса и Ламин теперь пара.

Некоторые обращают внимание на роскошную грудь россиянки и шутят: «Теперь у Ямаля есть целых два «Золотых мяча».

Предполагается, что 20-летняя Алиса живет в Барселоне. В профиле помимо испанского флага указан российский. У нее много ярких фото в соцсетях, включая с геометкой в Москве.

Фото: соцсети Алисы