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  • 17-летнего Ямаля заподозрили в новых отношениях – его предполагаемая девушка из России

17-летнего Ямаля заподозрили в новых отношениях – его предполагаемая девушка из России

29 июля 2024, 17:38
13

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль вступил в новые отношения. Болельщики выяснили, что он, вероятно, начал встречаться с Алисой – россиянкой, живущей в Испании.

  • Накануне 17-летний Ямаль отписался от своей уже бывшей девушки Алекс Падильи, которую уличил в измене. Она сидела на коленях у другого парня.

Ямаль подписался в соцсети на Алису, чей аккаунт уже атаковали поклонники футболиста. Они запрашивают подтверждение, что Алиса и Ламин теперь пара.

Некоторые обращают внимание на роскошную грудь россиянки и шутят: «Теперь у Ямаля есть целых два «Золотых мяча».

Предполагается, что 20-летняя Алиса живет в Барселоне. В профиле помимо испанского флага указан российский. У нее много ярких фото в соцсетях, включая с геометкой в Москве.

Фото: соцсети Алисы

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Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Барселона Ямаль Ламин
Комментарии (13)
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Mirak92
1722264157
Хочу ****...ся что опять дроч пост . Но ля сочная же )
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O-kolesov
1722266808
Охота за баблом началась.
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R_a_i_n
1722267077
А Ямаль срать сегодня ходил? Может нужно провести расследование?? Бесить уже начинает эта порнуха.
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Spartak_forv@
1722267606
Кто-нибудь скажите футболистам,что существуют нормальные девушки,а не только инстасамки, показывающие всем свои формы.Неужели критерий любителей пинать мяч это подписчики в инстаграме?
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k611
1722267986
Слово то подобрали - "заподозрили"
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paracetamol
1722268604
Показали бы сами отношения, а не сплетни о них. Кстати, на фото цыганка похоже.
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Evgenijgerasimov607@gmail
1722274916
Хороша...
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АлексМак
1722275791
не только грудь..., ну и жопа. Повзрослеет, совсем тихий ужас будет
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...уефан
1722277475
...пипец пацанчику!)... Трахай лучше профессионалок - дешевле будет...
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BRO_football
1722287530
Да уж... Наверное, она заинтересовала Ямаля знанием футбола и богатым внутренним миром. Охмурила пацана. Недавно школу закончил, а уже бегает за большими сиськами и жопой. Пубертат играет
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