Козлов: «Краснодар» еще покажет конкуренцию с «Зенитом» за чемпионство»

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов заявил о чемпионских амбициях клуба.
– «Краснодар» является конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство?
– Конечно, мы это покажем еще. У нас есть игры с «Зенитом» впереди, они будут очень важными для нас, как и любой другой матч – в каждом нужно выигрывать.
– Кого еще считаешь конкурентом в борьбе за чемпионство?
– Мне нравится то, как играет московское «Динамо».
- У «Краснодара» 0 побед в первых 3 матчах сезона.
- На этой неделе «Краснодар» сыграет с ЦСКА и «Факелом».
- У «Краснодара» 0 трофеев за 16-летнюю историю.
Источник: Rusfootball.info