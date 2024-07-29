Козлов: «Краснодар» еще покажет конкуренцию с «Зенитом» за чемпионство»

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов заявил о чемпионских амбициях клуба.

– «Краснодар» является конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство?

– Конечно, мы это покажем еще. У нас есть игры с «Зенитом» впереди, они будут очень важными для нас, как и любой другой матч – в каждом нужно выигрывать.

– Кого еще считаешь конкурентом в борьбе за чемпионство?

– Мне нравится то, как играет московское «Динамо».