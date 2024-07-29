Глушаков ответил, когда «Спартак» станет чемпионом

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о чемпионстве со «Спартаком» в сезоне-2016/17.

– Палка стреляет редко, но метко. Самое главное, что она стрельнула в нужный год и в нужном сезоне. Пусть это чемпионство не такое частое, но это было самое яркое чемпионство в стране. Болельщики запомнят это на всю жизнь, так как «Спартак» – народная команда.

– Выражаясь на языке Алана Дзагоева, когда «палка стрельнет» еще раз, и «Спартак» станет чемпионом?

– Когда я буду главным тренером «Спартака». (Смеется).