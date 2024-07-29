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  • В сборной России высказались о конфликте Карпина с Глушенковым

В сборной России высказались о конфликте Карпина с Глушенковым

29 июля 2024, 00:17
7

Тренер сборной России Николай Писарев отреагировал на информацию о конфликте между Валерием Карпиным и Максимом Глушенковым.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин ранее рассказал, что у Карпина и игрока «Зенита» произошел конфликт в расположении сборной.

– Глушенкова в сборную России позовете?

– Я буду рекомендовать, естественно. Последнее слово за Валерием Георгиевичем. Расширенный список мы всегда даем чуть больше, потому что еще два тура и Кубок России есть до сборов. Многочисленные травмы иногда его слишком сильно видоизменяют.

– А почему его в предыдущий раз не вызвали?

– В последнем матче он был травмирован. Вместе с руководством «Локомотива» мы посчитали, что на ничего не значащие товарищеские матчи лучше не вызывать.

– То есть это слухи, и ничего личного там нет?

– Абсолютно нет. Никаких проблем со штабом у Глушенкова нет. Это вопрос готовности футболиста. Мы сейчас будем готовить расширенный список, и я думаю, он там должен быть.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Глушенков Максим Карпин Валерий Писарев Николай
Комментарии (7)
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VVM1964
1722202374
Вообще - насрать !!! ((( Кому сейчас интересны беспонтовые товарищеские игры ?... Да наберите игроков ( желательно СОВСЕМ молодых ) из ФНЛ - они хоть будут мотивированны засветится и себя показать ...
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алдан2014
1722225420
Журналюги сами придумали,потом сами опровергли. А деньги капают
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Давид59
1722226846
И вообще кому сейчас сборная интересна? А Глушенков, похоже, понимает это.
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zigbert
1722239212
Да конечно возьмут Глушенкова в сборную по его сегодняшнему состоянию и результатам но кто даст гарантию что он будет так играть и дальше. У Карпина нет любимчиков и в сборной играют сильнейшие на данный момент.
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