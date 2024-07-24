Шнякин рассказал о конфликте Карпина с Глушенковым

Комментатор Дмитрий Шнякин рассказал, почему нападающего «Зенита» Максима Глушенкова не вызывают в сборную России.
«У Глушенкова и Карпина был конфликт в сборной. В концовке товарищеского матча Карпин дал понять Глушенкову – переодевайся, выходи. А Глушенков дал понять, что не собирается этого делать. Уж не знаю, с какой формулировкой. Мол, зачем выходить в самом конце.
Это и беда, и при этом из таких проблем кристаллизуется характер Глушенкова. Он такой. Это ему и помогает на поле, и местами мешает. Мне кажется, эта история всe равно придeт к какому-то консенсусу и Глушенков будет играть. С другой стороны, может, он сам думает: зачем играть товарняки, есть более важные дела.
Глушенков – довольно рациональный парень и очень прямой. Мне кажется, незаслуженно незамеченной осталась его фраза времeн игры за «Локомотив»: «Не вижу проблем, это футбольная карьера. Да, я играл за «Спартак» и сейчас играю за «Локомотив», но если будет финансово и по амбициям хорошее предложение от «Зенита», ЦСКА или кого-то ещe, то я буду его рассматривать», – сказал Шнякин.
- Глушенков провел 2 матча за сборную России – с Кыргызстаном в 2022 году и с Катаром в 2023-м.
- До «Зенита» он выступал еще в четырех клубах РПЛ: «Спартаке», «Крыльях Советов», «Химках» и «Локомотиве».