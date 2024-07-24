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Шнякин рассказал о конфликте Карпина с Глушенковым

24 июля 2024, 10:42
8

Комментатор Дмитрий Шнякин рассказал, почему нападающего «Зенита» Максима Глушенкова не вызывают в сборную России.

«У Глушенкова и Карпина был конфликт в сборной. В концовке товарищеского матча Карпин дал понять Глушенкову – переодевайся, выходи. А Глушенков дал понять, что не собирается этого делать. Уж не знаю, с какой формулировкой. Мол, зачем выходить в самом конце.

Это и беда, и при этом из таких проблем кристаллизуется характер Глушенкова. Он такой. Это ему и помогает на поле, и местами мешает. Мне кажется, эта история всe равно придeт к какому-то консенсусу и Глушенков будет играть. С другой стороны, может, он сам думает: зачем играть товарняки, есть более важные дела.

Глушенков – довольно рациональный парень и очень прямой. Мне кажется, незаслуженно незамеченной осталась его фраза времeн игры за «Локомотив»: «Не вижу проблем, это футбольная карьера. Да, я играл за «Спартак» и сейчас играю за «Локомотив», но если будет финансово и по амбициям хорошее предложение от «Зенита», ЦСКА или кого-то ещe, то я буду его рассматривать», – сказал Шнякин.

  • Глушенков провел 2 матча за сборную России – с Кыргызстаном в 2022 году и с Катаром в 2023-м.
  • До «Зенита» он выступал еще в четырех клубах РПЛ: «Спартаке», «Крыльях Советов», «Химках» и «Локомотиве».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Глушенков Максим Карпин Валерий
Комментарии (8)
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zarsm
1721809765
Cкоро паренька на землю опустят. Поедет в химки или ахмат пылить.
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АртурZaСМ
1721809924
Парень с говнецом в душе, это очевидно... Карпин, как мне уже давно видется с ребятами с говнецом не особо ладит...
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DOCTOR PENALTY
1721810710
Правильно Карпин поступает, нельзя таких брать в сборную, они разлагают коллектив. Глушенков с таким поведением скоро станет вторым дзюбой.
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Axe111
1721822902
Шнякин лол
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Max-Min-vkontakte
1721883077
Всё таки редкое это сочетание - хороший футболист и человек
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