Шнякин рассказал о конфликте Карпина с Глушенковым

Комментатор Дмитрий Шнякин рассказал, почему нападающего «Зенита» Максима Глушенкова не вызывают в сборную России.

«У Глушенкова и Карпина был конфликт в сборной. В концовке товарищеского матча Карпин дал понять Глушенкову – переодевайся, выходи. А Глушенков дал понять, что не собирается этого делать. Уж не знаю, с какой формулировкой. Мол, зачем выходить в самом конце.

Это и беда, и при этом из таких проблем кристаллизуется характер Глушенкова. Он такой. Это ему и помогает на поле, и местами мешает. Мне кажется, эта история всe равно придeт к какому-то консенсусу и Глушенков будет играть. С другой стороны, может, он сам думает: зачем играть товарняки, есть более важные дела.

Глушенков – довольно рациональный парень и очень прямой. Мне кажется, незаслуженно незамеченной осталась его фраза времeн игры за «Локомотив»: «Не вижу проблем, это футбольная карьера. Да, я играл за «Спартак» и сейчас играю за «Локомотив», но если будет финансово и по амбициям хорошее предложение от «Зенита», ЦСКА или кого-то ещe, то я буду его рассматривать», – сказал Шнякин.