Мостовой призвал не перехваливать спартаковца Барко

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался об игре новичка команды Эсекьеля Барко.

Аргентинец забил в дебютном матче против «Химок» (3:1).

По данным Transfermarkt, стоимость трансфера 25-летнего аргентинца в «Спартак» составила 14 миллионов евро.

Контракт с Барко подписан до лета 2027 года.

«Когда нам сказали про Барко, никто не понимал, кто это. Сумма трансфера была около 15 миллионов евро. В сегодняшних реалиях для большинства это много. Я говорил, что надо посмотреть на него.

В матче с «Химками» мы увидели: он действительно хороший футболист. Но перехваливать тоже не надо, поскольку трансферная цена огромная.

Хорошо, что он стандарты исполняет. Это большой плюс для любой команды. Барко был одним из лучших в «Спартаке» в матче против «Химок», – сказал Мостовой.