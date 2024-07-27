Фассон заявил, что «Локомотиву» не хватает Дзюбы

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон дал комментарий после матча 2-го тура РПЛ против «Динамо» (1:3).

– Расстроен и зол из‑за результата. Был хороший первый тайм, начало второго неплохое. Но свое не забили, а три пропустили.

– Хорошо ли команда готова к сезону?

– Да, есть уверенность в этом. Первую игру выиграли, вторую проиграли. Но это футбол.

– Нет проблем с атакой?

– Нет, у нас есть Пиняев, Воробьев, Сулейманов, это отличные футболисты.

– Артем Дзюба и Максим Глушенков – большие потери?

– Безусловно, их не хватает, но что есть, то есть. Но нужно продолжать жить и работать без них.