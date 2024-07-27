Фассон заявил, что «Локомотиву» не хватает Дзюбы

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон дал комментарий после матча 2-го тура РПЛ против «Динамо» (1:3).
– Расстроен и зол из‑за результата. Был хороший первый тайм, начало второго неплохое. Но свое не забили, а три пропустили.
– Хорошо ли команда готова к сезону?
– Да, есть уверенность в этом. Первую игру выиграли, вторую проиграли. Но это футбол.
– Нет проблем с атакой?
– Нет, у нас есть Пиняев, Воробьев, Сулейманов, это отличные футболисты.
– Артем Дзюба и Максим Глушенков – большие потери?
– Безусловно, их не хватает, но что есть, то есть. Но нужно продолжать жить и работать без них.
- Дзюба сейчас без клуба.
- Глушенков продан в «Зенит».
- У «Локо» в 2 турах 3 очка.
Источник: «Матч ТВ»