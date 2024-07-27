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  • «Детский сад, будет очень серьезный разговор»: Галактионов прокомментировал поражение «Локомотива» от «Динамо»

«Детский сад, будет очень серьезный разговор»: Галактионов прокомментировал поражение «Локомотива» от «Динамо»

27 июля 2024, 20:29
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал исход матча 2-го тура РПЛ против «Динамо» (1:3).

– Можно ли сказать, что вам не повезло. Только ли в этом дело?

– Да нет, конечно. Понятно, что реализация своих моментов [хромает], их было много… По созданным моментам мы были ближе к тому, чтобы выйти вперед, но легко пропускаем со «стандарта», очень серьезно поговорим в раздевалке, так нельзя, это детский сад. Легко пропускаем мяч. Имели полное преимущество во втором тайме, нельзя так отдавать инициативу.

– Почему при 1:2 не удалось переломить ход матча?

– Нужен человек, который забьет. Есть Воробьев. У Тимура [Сулейманова] было не так много шансов. Пока у Воробьева силы были, он хорошо выглядел, потом устал, не стали менять, надеялись, что момент у него будет. Что понравилось? Тяжело сказать. Начало второго тайма было хорошим, инициативой завладели, неплохо наседали на ворота соперника. Нельзя вспомнить ничего [у ворот «Локомотива»] до момента с углового. У нас выход «один на один», Самошников в штангу попадает. Кто более удачливым, мастеровитым оказался, тот победил.

  • У «Локо» 3 очка после 2 туров.
  • Впереди у «Локомотива» кубковый домашний матч с «Ростовом».
  • «Локо» не брал РПЛ с 2018 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо Галактионов Михаил
Комментарии (1)
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tizona
1722156345
Там в первую очередь лечить нужно тренера. Именно его ошибки привели к такому результату. Зачем заменил Ненахова, он надежно закрыл одного из ключевых игроков Динамо, а его меняют. В результате защиту ослабил, нападение не усилил вот и получил ноль очков.
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