Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ в котором сыграют «Динамо» и «Локомотив». Игра состоится 27 июля, начало встречи запланировано на 17:30 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Динамо»: Лунев, Даса, Лепский, Майсторович, Бессмертный, Кутицский, Гагнидзе, Нгамале, Бителло, Гладышев, Тюкавин.
Главный тренер: Марцел Личка
«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Фассон, Жерзино, Ненахов, Самошников, Баринов, Батраков, Сарвели, Пиняев, Воробьев.
Главный тренер: Михаил Галактионов
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Источник: «Бомбардир»