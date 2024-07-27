Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ в котором сыграют «Динамо» и «Локомотив». Игра состоится 27 июля, начало встречи запланировано на 17:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Динамо»: Лунев, Даса, Лепский, Майсторович, Бессмертный, Кутицский, Гагнидзе, Нгамале, Бителло, Гладышев, Тюкавин.

Главный тренер: Марцел Личка

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Фассон, Жерзино, Ненахов, Самошников, Баринов, Батраков, Сарвели, Пиняев, Воробьев.

Главный тренер: Михаил Галактионов

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