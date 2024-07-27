Личка прокомментировал победу «Динамо» над «Локомотивом»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о победе над «Локомотивом» (3:1) во 2-м туре РПЛ.

– Можно сказать, мы сыграли составом до 21 года. Таким ребятам, как Лепский, Бессмертный, было тяжело играть. Нам удалось притормозить. К счастью, соперник не использовал свои моменты. Он должен был вести 3:1, но они не забили. И это не наша проблема. Мы получили шанс и использовали его.

Много работы, много борьбы. Качество игры не такое, какое я хотел. Но надо уметь работать с той ситуацией, которая сейчас есть. Скоро у нас еще одно дерби со «Спартаком», эту победу надо забыть уже завтра.

– Что с травмированными?

– Фернандес травмировался здесь, еще со «Спартаком». Он дернул квадрицепс, и для него 4 недели паузы. Две недели прошло, на следующей, возможно, начнет тренировки индивидуально. Я его не выпущу, пока он не будет готов на 100%. Чавес делает свою работу, он должен быть готов к матчу с «Акроном». Лаксальт работал неделю, но у него появилась боль в спине. Он мог сыграть на уколах, но я сказал доктору, что не хочу выпускать его на уколах, потому что потом мы потеряем его на месяц. Никогда не наешь, что может случиться со спиной. Возможно, будет готов к «Акрону», но рисковать я им не буду.