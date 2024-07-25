«Спартак» заинтересован в покупке левого защитника из Аргентины

Аргентинский защитник «Росарио Сентраль» Агустин Сандес может перебраться в «Спартак».
По сведениям источника, боссы российского клуба рассматривают возможность подписания 23-летнего футболиста и запросили информацию об условиях потенциальной сделки.
- Агустин Сандес представляет цвета «Росарио Сентраль» с 2023 года.
- В майке аргентинского коллектива защитник провел 36 игр.
- В них он записал в актив 2 гола.
- Трудовой договор Сандеса с клубом рассчитан до декабря 2026 года.
- Рыночная стоимость Агустина оценивается в 1,5 млн евро.
Источник: социальные сети журналиста Уриэля Лугты