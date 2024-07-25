Португальский агент Барбоза не считает трансфер Фернандеса провальным для «Зенита»

Португальский агент Паулу Барбоза высказался об уходе 33-летнего защитника Марио Фернандеса из «Зенита».
«Не сказал бы, что трансфер Фернандеса был провальным для «Зенита». Когда футболист не играет, надо спрашивать, почему так случилось. Марио хороший и талантливый игрок. Он точно продолжит играть. Если у него нет травм, то Марио отличный футболист», – сказал Барбоза.
- Фернандес досрочно завершил прошлый сезон из-за травмы.
- Всего он провел в составе «Зенита» 18 матчей и не отметился результативными действиями.
- Игрок подписал соглашение с петербургским клубом в 2023 году по схеме «1+1».
- В 2012–2022 годах Фернандес выступал в ЦСКА.
Источник: Metaratings.ru