Португальский агент Барбоза не считает трансфер Фернандеса провальным для «Зенита»

Португальский агент Паулу Барбоза высказался об уходе 33-летнего защитника Марио Фернандеса из «Зенита».

«Не сказал бы, что трансфер Фернандеса был провальным для «Зенита». Когда футболист не играет, надо спрашивать, почему так случилось. Марио хороший и талантливый игрок. Он точно продолжит играть. Если у него нет травм, то Марио отличный футболист», – сказал Барбоза.