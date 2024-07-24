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Стала известна зарплата Маркиньоса в «Спартаке»

24 июля 2024, 21:12
9

Опубликована зарплата полузащитника «Ференцвароша» Маркиньоса в случае перехода в «Спартак».

По сведениям СМИ, 24-летний вингер будет получать в столичном клубе 1,4 млн евро в год. Это в 4 раза больше, чем Маркиньос зарабатывал в «Ференцвароше». Отмечается, что «Локомотив» предлагала бразильцу 700 тысяч евро за сезон, а «Ростов» – 500 тысяч.

  • Ранее в СМИ появились сведения, что «Спартак» сумел перехватить Маркиньоса у «Локомотива». Решающую роль в трансфере сыграл Деян Станкович.
  • Клуб заплатит за трансфер бразильца 5 млн евро.
  • Маркиньос «Ференцварошу» помог обыграть «Нью Сэйнтс» (5:0), в квалификации ЛЧ, оформив 1+1 по системе гол плюс пас.

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Источник: «СЭ»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Ростов Ференцварош Маркиньос
Комментарии (9)
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oyabun
1721845336
Редакция, вы серьезно? Как можно обсуждать зарплату того, кого ещё и близко нет в Спартаке? Про Барко тоже две недели назад писали что он проходит медосмотр и ТОЧНО уже в Спартаке. Но с тех пор пустота..
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FCSpartakM
1721847056
не показывайте зениту, что такие зп бывают.
Ответить
slavа0508
1721849383
Что за перец ???Кто знает ???
Ответить
alefreddy
1721897601
и это хорошо усилит команду
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Герасим-Михалёв-google
1721973311
Эх, а я обрадовался уже , что защитника из псж подписали)))
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