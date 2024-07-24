Стала известна зарплата Маркиньоса в «Спартаке»

Опубликована зарплата полузащитника «Ференцвароша» Маркиньоса в случае перехода в «Спартак».

По сведениям СМИ, 24-летний вингер будет получать в столичном клубе 1,4 млн евро в год. Это в 4 раза больше, чем Маркиньос зарабатывал в «Ференцвароше». Отмечается, что «Локомотив» предлагала бразильцу 700 тысяч евро за сезон, а «Ростов» – 500 тысяч.

Ранее в СМИ появились сведения, что «Спартак» сумел перехватить Маркиньоса у «Локомотива». Решающую роль в трансфере сыграл Деян Станкович.

Клуб заплатит за трансфер бразильца 5 млн евро.

Маркиньос «Ференцварошу» помог обыграть «Нью Сэйнтс» (5:0), в квалификации ЛЧ, оформив 1+1 по системе гол плюс пас.

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