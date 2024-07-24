Фати получил повреждение на предсезонке «Барселоны»

Вингер «Барселоны» Ансу Фати получил повреждение ступни правой ноги на тренировке во вторник. Он будет проходить консервативное лечение. Сроки восстановления 21-летнего футболиста неизвестны.

Большую часть сезона-2023/24 Фати провел в «Брайтоне» на правах аренды. На его счету 27 матчей, 4 гола и 1 передача за английский клуб. В начале сезона он также принял участи в 3 встречах за «Барселону».