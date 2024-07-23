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Гаджиев прокомментировал протест «Динамо» Мх на судейство

23 июля 2024, 16:33
2

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев объяснил недовольство судейством в матче 1-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).

«У судей непростая работа. При этом ответственности стало поменьше – появился VAR. Но и VAR зависит от человека – от того, как он смотрит на ту или иную игровую ситуацию.

Непонятно, почему после столкновения игроков головами в эпизоде, предшествовавшем назначению пенальти, игра не была остановлена. Все происходило на глазах у главного арбитра, он находился рядом. Тем более что в этой ситуации игрок «Химок», на мой взгляд, нарушал правила, подсев под нашего игрока.

Здесь не увидели очевидных оснований для остановки игры, целого «слона», а в штрафной разглядели «туфельку Золушки» – легкое касание, которое УЕФА в своих методичках предлагает трактовать как незначительный контакт и не карать 11-метровым.

Непонятно, почему не засчитан наш гол. Эксперты, с которыми мы общались по этому эпизоду, которые судили матчи РПЛ, считают, что это совершенно некорректная отмена гола ввиду того, что наш игрок не совершал попытку сыграть рукой, не увеличивал с ее помощью площадь тела.

Оба игрока находились в тесном контакте плечом к плечу друг с другом. И почему главный арбитр Егоров после вмешательства VAR не пошел пересматривать эпизод, как это было в случае с первым пенальти в наши ворота?

Посмотрим, что решит экспертно-судейская комиссия. Хотя я ни на что особо не рассчитываю, если говорить откровенно. Опыт…» – сказал Гаджиев.

  • «Динамо» Мх опротестовало первый назначенный пенальти в ворота команды на 22-й минуте и незасчитанный гол в ворота «Химок» при счете 1:1 на 87-й минуте.
  • В обоих случаях решения были изменены в результате вмешательства видеоассистента рефери (VAR). Главным судьей матча был Егор Егоров из Нижнего Новгорода, арбитром VAR – Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

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Источник: телеграм-канал ФК «Динамо» Махачкала
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Химки Гаджиев Гаджи
Комментарии (2)
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Cleaner
1721744576
Гаджи Гаджиев, ну не солидно ПРЕЗИДЕНТУ клуба так плакаться...(((
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andrei-sarap-yandex
1721744667
ГАДЖИЕВ САМЫЙ СЛАБЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ БЫЛ С АМКАРом БЕЙ-БЕГИ И НИКАКОЙ ТАКТИКИ....9 В ЗАЩИТЕ...ПОЗОР
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