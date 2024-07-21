42-летняя жена Павлюченко выложила трогательное фото с мужем

Лариса Павлюченко, 42-летняя жена экс-форварда сборной России Романа Павлюченко, выложила общее фото с супругом.
«Мой самый-самый», – подписала кадр Павлюченко, а Роман ответил в комментариях сердечком.
- Пара знакома с 12 лет.
- Свадьба состоялась в 2001 году, у Павлюченко 3 дочери.
- Лариса – сестра-близнец жены экс-форварда «Томи», «Ахмата», «Анжи» Сергея Сердюкова.
Фото: соцсети Ларисы Павлюченко
42-летняя жена Павлюченко похвасталась фигурой на отдыхе на Мальдивах
42-летняя жена Павлюченко похвасталась фигурой на отдыхе
Источник: «Бомбардир»