Чистяков назвал трех конкурентов «Зенита» в борьбе за титул РПЛ

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о конкуренции в новом сезоне РПЛ.

«У команды задачи, конечно же, максимальные, как и всегда на каждый сезон, стать чемпионом. Тем более в этот знаковый момент, столетие клуба, также завоевать кубок. Для меня лично – принести максимальную пользу команде, как можно больше играть.

Я думаю, конкуренты все те же, как и всегда, – «Спартак», «Краснодар», «Ростов», – сказал Чистяков.