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  • Чистяков назвал трех конкурентов «Зенита» в борьбе за титул РПЛ

Чистяков назвал трех конкурентов «Зенита» в борьбе за титул РПЛ

21 июля 2024, 10:32
3

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о конкуренции в новом сезоне РПЛ.

«У команды задачи, конечно же, максимальные, как и всегда на каждый сезон, стать чемпионом. Тем более в этот знаковый момент, столетие клуба, также завоевать кубок. Для меня лично – принести максимальную пользу команде, как можно больше играть.

Я думаю, конкуренты все те же, как и всегда, – «Спартак», «Краснодар», «Ростов», – сказал Чистяков.

  • В 1-м туре «Зенит» победил на выезде «Крылья Советов» (4:0).
  • Впереди матч с «Рубином».
  • «Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Краснодар Ростов Чистяков Дмитрий
Комментарии (3)
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Skull_Boy
1721551368
Кто такой Чистяков для начала и когда это вдруг стал играть за Зенит
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Spartak_forv@
1721553608
Ростов?Чел вообще неадекватен.Динамо забыл?)
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Plyash
1721564631
Да нету у Зенита конкурентов,кроме самих себя.Подтверждение этому было в прошедшем сезоне.Два дурня в виде Динамо и Краснодара не смогли воспользоваться Зенитовским шапкозадирательством,теперь ждите ещё лет ...надцать.Семаку эта наука надолго,теперь Зенит гегемон,как минимум до 30-года. Чистяков,"а вас попрошу"... сходить к психиатру.
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