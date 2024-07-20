Титов – о желании Соболева уйти из «Спартака» в «Зенит»: «Не понимаю, как такое возможно»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал желание форварда команды Александра Соболева уйти в «Зенит».

– Последние недели бурлят страсти вокруг Соболева. В ваше время случались такие ситуации в «Спартаке»?

– У меня был момент, когда мы юношами в академии «Спартака» пришли к тренеру. Строгий был мужчина, и мы, пацаны, на что-то обиделись. Пришли пять-шесть человек и сказали, что перейдeм в другую команду. Он на нас посмотрел и сказал такую фразу: «Вы можете перейти только через дорогу». На этом тема была закрыта.

То, что происходит с Соболевым, мне непонятно. Мои мозги не понимают, как такое возможно: из «Спартака» перейти куда-то в стан соперника? Но есть нюансы, о которых мы не знаем и просто не можем знать. Это ваше дело – добывать информацию. У нас есть известные блогеры, которые наверняка дадут раскладку, и мы будем понимать, откуда растут ноги. Для моего поколения это что-то далeкое.