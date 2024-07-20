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  • Титов – о желании Соболева уйти из «Спартака» в «Зенит»: «Не понимаю, как такое возможно»

Титов – о желании Соболева уйти из «Спартака» в «Зенит»: «Не понимаю, как такое возможно»

20 июля 2024, 12:21
16

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал желание форварда команды Александра Соболева уйти в «Зенит».

– Последние недели бурлят страсти вокруг Соболева. В ваше время случались такие ситуации в «Спартаке»?

– У меня был момент, когда мы юношами в академии «Спартака» пришли к тренеру. Строгий был мужчина, и мы, пацаны, на что-то обиделись. Пришли пять-шесть человек и сказали, что перейдeм в другую команду. Он на нас посмотрел и сказал такую фразу: «Вы можете перейти только через дорогу». На этом тема была закрыта.

То, что происходит с Соболевым, мне непонятно. Мои мозги не понимают, как такое возможно: из «Спартака» перейти куда-то в стан соперника? Но есть нюансы, о которых мы не знаем и просто не можем знать. Это ваше дело – добывать информацию. У нас есть известные блогеры, которые наверняка дадут раскладку, и мы будем понимать, откуда растут ноги. Для моего поколения это что-то далeкое.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Титов Егор Соболев Александр
Комментарии (16)
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Cleaner
1721468775
Дельфин захотел БАБЛА и ТИТУЛОВ! А это все в Зените.
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Илья-Альчуль-vkontakte
1721468980
Переходили Нигматуллин, Евсеев, Цымбаларь, Бузникин из Спартака в Локомотив. Евсеев и Бузникин обыгрывали грандов Реал и Интер в составе Локомотива, Андерлехт в гостях 5-1, побеждали Брюгге, проходили Тироль, обыгрывали Гак. Всё это ведущие футболисты были Спартака и усилили Локомотив. Головской и Писарев перешли из Спартака в Динамо Москва и прошли с Динамо до финала кубка. Мелёшин и Кечинов усилили Сатурн. Правда, в Зенит тогда никто не перешёл.
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Бар1
1721469490
идти вверх тяжело ,а катится на заднице вниз ,как Соболев легко,поэтому Соболеву предлагаю играть в бабслей.
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Taps
1721470380
Как же новости про этого дебила надоели !
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Ниф-Ниф
1721470442
Ржа съедает...
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zra78
1721470715
Умалишённый тип Титов, причём давно уже... Да легко можно перейти от куда угодно и куда угодно
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Spartak_forv@
1721471320
Футболисты переходят из клуба в клуб,как с одной стороны улицы на другую.Деньги.Они играют не за ромбики,стрелки,звёздочки,они играют за БАБЛО!!!
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bashnat013
1721471488
Павлюченко когда из Ротора перешел в спартачок болельщикам тоже не понятно и по сей день как так можно опуститься
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k611
1721472121
До этого Титов сам говорил, что Соболев не воспитанник Спартаковской школы, поэтому ничего такого в этом переходе нет.
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Пингвины Антарктиды/Толян
1721474886
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