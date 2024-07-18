Тарасова высказалась о перепалке Шнякина и Долецкой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на перепалку Дмитрия Шнякина и Алены Долецкой.

Бывший главный редактор Vogue Russia ранее потребовала уволить комментаторов Шнякина и Константина Генича, работавших на финале Евро-2024.

«Комментаторы могут обсуждать как технические действия, так и позволять себе какие-то лирические отступления. Делают и так, и так. Главное, чтобы это было сделано талантливо. Можно с юмором, можно и без, главное – талантливо.

Даже не знаю, что это Алена Долецкая так написала. Я сама этот матч не смотрела, я футбол не смотрю», – сказала Тарасова.