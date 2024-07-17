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  • Семин назвал конкурентов «Зенита» за чемпионство в новом сезоне

Семин назвал конкурентов «Зенита» за чемпионство в новом сезоне

17 июля 2024, 21:00
23

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин назвал претендентов на победу в РПЛ-2024/25.

«То, что только «Зенит» хорошо усилился, – это проблема других команд. Такие команды, как «Спартак», ЦСКА, «Краснодар», «Динамо» и «Локомотив», просто обязаны составить конкуренцию «Зениту».

Эти клубы должны найти мотивацию и противостоять петербуржцам. Получится у них или нет – другой вопрос, но задачу такую должны ставить. «Зенит» правильно работает, а другим нужно разобраться в себе», – сказал Семин.

  • Новый сезон РПЛ стартует в субботу, 20 июля.
  • «Зенит» выиграл чемпионат шесть раз подряд.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Семин Юрий
Комментарии (23)
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FCSpartakM
1721244018
Да, никто никого не покупает, но конкуренцию должны составить)
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slavа0508
1721245727
Да все бы с удовольствием усилились бы . только вот у других нет халявы как у Питера ...а проблемы не их а проблемы государства . которое бездумно пуляет деньги на Зенит ...
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Пингвины Антарктиды/Толян
1721248148
ФК Газпром ещё закупит бразильцев наверняка
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paracetamol
1721259438
Семин назвал конкурентов «Зенита» за чемпионство, которых нет!
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Валя Ромашина
1721273521
Пока у власти СПб зенит всегда будет чемпионом .
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