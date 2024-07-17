Семин назвал конкурентов «Зенита» за чемпионство в новом сезоне

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин назвал претендентов на победу в РПЛ-2024/25.

«То, что только «Зенит» хорошо усилился, – это проблема других команд. Такие команды, как «Спартак», ЦСКА, «Краснодар», «Динамо» и «Локомотив», просто обязаны составить конкуренцию «Зениту».

Эти клубы должны найти мотивацию и противостоять петербуржцам. Получится у них или нет – другой вопрос, но задачу такую должны ставить. «Зенит» правильно работает, а другим нужно разобраться в себе», – сказал Семин.