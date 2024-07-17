«Ренн» отказал «Баварии» и «ПСЖ» в продаже игрока олимпийской сборной Франции

«Ренн» отверг последние предложения «Баварии» и «ПСЖ» по трансферу 19-летнего вингера Десира Дуэ. Красно-черные требуют за футболиста 60 миллионов евро и дополнительные выплаты.

На прошлой неделе «Бавария» предложила за игрока 35 миллионов евро вместе с бонусами, но «Ренн» ответил отказом.

Позже «ПСЖ» изъявил желание заплатить за Дуэ 45 миллионов евро вместе с бонусами. «Ренн» также не согласился с этим предложением.