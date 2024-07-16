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  • Кузьмичев заявил, что «Краснодар» не станет чемпионом при Мусаеве

Кузьмичев заявил, что «Краснодар» не станет чемпионом при Мусаеве

16 июля 2024, 16:46
5

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев не верит в «Краснодар» при главном тренере Мураде Мусаеве.

  • На прошлой неделе «Краснодар» проиграл «Зениту» в суперкубковом матче (2:4).

«Краснодар» претендовал на чемпионство в прошлом сезоне. Разочаровала игра команды в суперкубковом матче?

– «Краснодар» был претендентом до назначения Мусаева. Когда его назначили, было только стечение обстоятельств, что все решалось в последнем туре. Это тренер не для борьбы за чемпионство. Думаю, у многих такое мнение.

Можно проанализировать его работу: первое время в «Краснодаре» и работа затем в Азербайджане не впечатляют. К тому же и сейчас мы видим, что он уже несколько месяцев как вернулся в команду, более опытный, но изменений не видно.

  • «Краснодар» – серебряный призер последнего сезона РПЛ.
  • У команды 0 трофеев за свою 16-летнюю историю.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Мусаев Мурад
Комментарии (5)
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MazaiNN
1721138808
Может и так. А перспективы Локомотива пусть озвучит. Туман Говоря словами Маковецкого из Жмурок - Бабло заканчивается а перспектив ни каких...
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Ziklop
1721141776
Не всегда достаточно одного тренера, чтобы стать чемпионами. Можно сказать что Мусаев тренер без авторитета и латиносы поэтому неуправляемы.
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Сергей-Садковский-google
1721209878
И что? Ему какое до этого дело? Каждый сбитый лётчик считает нужным прокомментировать будущее Краснодара. А Ростов при Карпине станет чемпионом?
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Krylja Sovetoff
1721223282
Мусаев как человек может быть и не плохой, но для большого футбола он лузер, сбитый лётчик и хромая утка. На выбор, что кому нравится.
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