Кузьмичев заявил, что «Краснодар» не станет чемпионом при Мусаеве

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев не верит в «Краснодар» при главном тренере Мураде Мусаеве.

На прошлой неделе «Краснодар» проиграл «Зениту» в суперкубковом матче (2:4).

– «Краснодар» претендовал на чемпионство в прошлом сезоне. Разочаровала игра команды в суперкубковом матче?

– «Краснодар» был претендентом до назначения Мусаева. Когда его назначили, было только стечение обстоятельств, что все решалось в последнем туре. Это тренер не для борьбы за чемпионство. Думаю, у многих такое мнение.

Можно проанализировать его работу: первое время в «Краснодаре» и работа затем в Азербайджане не впечатляют. К тому же и сейчас мы видим, что он уже несколько месяцев как вернулся в команду, более опытный, но изменений не видно.