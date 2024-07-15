«Всем довольны только в психбольнице»: президент «Урала» – на вопрос, доволен ли он трансферами

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о летней трансферной кампании клуба.

В 1-м туре Первой лиги «Урал» победил «Сочи» (2:0).

«Старт сезона всегда удаeтся нам. Ничего неожиданного в победе над «Сочи» нет, мы провели качественную подготовку. Первая победа пока ни о чeм не говорит. Нужно дальше закреплять игру, добиваться результата в каждом матче. Мы не обольщаемся, идeм дальше.

Доволен ли трансферной кампанией? Кого‑то из игроков не смогли взять, кто‑то ушeл, на кого мы рассчитывали. Вот в прошлом сезоне мы взяли новых футболистов и со многими не угадали. А в позапрошлом сезоне взяли – во всех попали. Так же и сейчас – нельзя быть довольным всем. Всем довольны только в психбольнице», – сказал Иванов.