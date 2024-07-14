Реакция Мостового на победу «Зенита» над «Краснодаром»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от суперкубкового матча «Зенит» – «Краснодар» (4:2).

«Прогнозировал победу «Зенита» со счeтом 2:0, потому что у «Краснодара» отсутствовал лучший игрок команды – Джон Кордоба. Другое дело, что после первого тайма счeт был 0:3, а мог быть и 0:5. Второй тайм после такого я не стал смотреть. В первом тайме на поле присутствовала одна команда. Всe свелось к тому, что «Зенит» выиграл Суперкубок, как и предполагалось.

Многие, и я в том числе думали, что «Краснодар» даст бой, о котором говорил Мурад Мусаев. Но в первом тайме я не увидел ничего. Хорошо, что хоть во втором тайме «Краснодар» забил. Где Владимир Ивич?» – сказал Мостовой.