Шалимов: «Голевой комбинации «Зенита» против «Краснодара» надо хлопать стоя пять минут»

Бывший игрок сборной России Игорь Шалимов оценил голы «Зенита» в суперкубковом матче против «Краснодара» (4:2).

Дубль оформил новичок «Зенита» Максим Глушенков.

«Второй гол – на мой взгляд, наигранная вещь. Глушенков подает здорово, туда, куда и планирует – Эракович чиркает головой, и Вендела потерял Олусегун.

Третий гол – просто высокое индивидуальное мастерство Глушенкова (который отдал на ход Венделу) и пас Вендела. Но тут надо сказать, что «Краснодар» перед этим выдвинулся высоко и пошла контратака. И все же главное – то, как нарезал сначала пас Глушенков (низом, в ход Венделу) и то, как потом вернул мяч Вендел.

Если бы такую комбинацию разыграли на Евро, мы бы хлопали минут пять стоя. Потрясающий гол! Просто супер. Понятно желание Глушенкова, настрой, но уже сейчас в порядке Вендел. Или это на фоне такого «Краснодара»? «Быки» ничего не смогли противопоставить в первом тайме», – сказал Шалимов.

«Зенит» выиграл 5-й подряд суперкубковый матч.

Также «Зенит» взял 6 сезонов РПЛ подряд.

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