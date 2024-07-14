Агент Барриоса высказался о будущем игрока в «Зените»

Агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо высказался о победе подопечного и петербургской команды в матче OLIMPBET Суперкубка России с «Краснодаром» (4:2).
– Барриос бурно отмечал победу «Зенита» в Суперкубке России. Откуда у него столько эмоций после такого числа выигранных трофеев?
– Он просто счастливый человек и любит побеждать.
– Барриос остается в «Зените»?
– Да, он остается.
- Для Барриоса этот трофей стал двенадцатым в составе сине-бело-голубых.
- Он выступает за «Зенит» с 2019 года.
- Контракт 30-летнего бразильца с петербургским клубом рассчитан до лета 2027 года.
Источник: «Спорт день за днём»