Агент Барриоса высказался о будущем игрока в «Зените»

Агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо высказался о победе подопечного и петербургской команды в матче OLIMPBET Суперкубка России с «Краснодаром» (4:2).

– Барриос бурно отмечал победу «Зенита» в Суперкубке России. Откуда у него столько эмоций после такого числа выигранных трофеев?

– Он просто счастливый человек и любит побеждать.

– Барриос остается в «Зените»?

– Да, он остается.