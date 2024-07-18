Губерниев – о Глушенкове: «Его бездарно профукал московский «Спартак»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о матче за OLIMPBET Суперкубке России «Зенит» – «Краснодар» (4:2) и игре новобранца питерцев 24-летнего полузащитника Максима Глушенкова.

«В субботу состоялся матч за Суперкубок России, про который говорили, что он нам ближе, нежели Евро. Ну это как рассуждать, конечно. С одной стороны, ближе, а с другой стороны, ну разве может быть далeким хороший европейский футбол?

В любом случае «Зенит» в первом тайме полностью соперника переиграл, во втором чуть-чуть больше отпустил, но «Зенит» явно сильнее, и, конечно, меня поразило взаимодействие Глушенкова с бразильцами.

Глушенков сразу пришeлся ко двору. Игрок умный, тонкий. Это прочувствовали сразу сильнейшие футболисты «Зенита». И, конечно, в очередной раз вспоминается, как его бездарно профукал московский «Спартак» в своe время. Так не уметь разглядеть талант – надо было умудриться.

А «Краснодар» заиграл тогда, когда позволил «Зенит». На данный момент «Зенит» значительно сильнее.

Разговоры же про потери «Краснодара» – мы сейчас вообще ни о чeм не можем говорить. Это всего лишь была единственная, вынесенная, пусть и за престижный трофей, игра. И только чемпионат рассудит, какая команда на правильном пути. Но то, что «Зенит» не собирается повторять ошибок прошлого сезона, – это факт», – написал Губерниев.