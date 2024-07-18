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  • Губерниев – о Глушенкове: «Его бездарно профукал московский «Спартак»

Губерниев – о Глушенкове: «Его бездарно профукал московский «Спартак»

18 июля 2024, 08:50
7

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о матче за OLIMPBET Суперкубке России «Зенит» – «Краснодар» (4:2) и игре новобранца питерцев 24-летнего полузащитника Максима Глушенкова.

«В субботу состоялся матч за Суперкубок России, про который говорили, что он нам ближе, нежели Евро. Ну это как рассуждать, конечно. С одной стороны, ближе, а с другой стороны, ну разве может быть далeким хороший европейский футбол?

В любом случае «Зенит» в первом тайме полностью соперника переиграл, во втором чуть-чуть больше отпустил, но «Зенит» явно сильнее, и, конечно, меня поразило взаимодействие Глушенкова с бразильцами.

Глушенков сразу пришeлся ко двору. Игрок умный, тонкий. Это прочувствовали сразу сильнейшие футболисты «Зенита». И, конечно, в очередной раз вспоминается, как его бездарно профукал московский «Спартак» в своe время. Так не уметь разглядеть талант – надо было умудриться.

А «Краснодар» заиграл тогда, когда позволил «Зенит». На данный момент «Зенит» значительно сильнее.

Разговоры же про потери «Краснодара» – мы сейчас вообще ни о чeм не можем говорить. Это всего лишь была единственная, вынесенная, пусть и за престижный трофей, игра. И только чемпионат рассудит, какая команда на правильном пути. Но то, что «Зенит» не собирается повторять ошибок прошлого сезона, – это факт», – написал Губерниев.

  • Глушенков забил в матче 2 гола.
  • Он принадлежал «Спартаку» в 2019–2022 годах. Затем права на него были у «Крыльев Советов» и «Локомотива».

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Спартак Глушенков Максим Губерниев Дмитрий
Комментарии (7)
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Spartak_forv@
1721282133
Умудрились же разглядеть Губерниева,взяли на Матч тв и суют его куда не попадя,включая другие каналы...
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k611
1721283385
Дилетант, рассуждающий о виде спорта, в котором детально не разбирается. По одной игре нельзя рассуждать о уровне футболиста. Вот сыграет стабильно хорошо пару сезонов, тогда можно делать какие то выводы.
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zigbert
1721287551
После Спартака Глушенков играл в Крыльях и Локомотиве но Спартак надо обязательно упомянуть. Впрочем и из Спартака он мог уйти влегкую.
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шахта Заполярная
1721295169
Губа ты отмороженная, его Локо продал, а Локо купил у крыльев. Причем здесь Спартак? лишь бы воздух испортить
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Каратель помойников
1721305751
Как помойка визжит,прочитали "Спартак" ( хорошо хоть читать умеют) и давай желчью захлёбываться.надо закинуть бабла побольше,чтобы новости каждую минуту выходили,тогда помойные вообще захлебнутся
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БАЗАРА НЕТ
1721309241
Спаму не впервой обсираться
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