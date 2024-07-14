Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой высказался о работе Мусаева после поражения «Краснодара» от «Зенита»

Мостовой высказался о работе Мусаева после поражения «Краснодара» от «Зенита»

14 июля 2024, 20:58
4

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на поражение «Краснодара» от «Зенита» (2:4) в OLIMPBET Суперкубке России.

– Ожидал ли, что «Краснодар» будет настолько беспомощным? Честно сказать, не ожидал. Прогнозировал победу «Зенита» примерно со счeтом 2:0, с учeтом того, что отсутствует лучший футболист «Краснодара» Кордоба. В первом тайме на поле была одна команда, не знаю, что случилось с «Краснодаром».

Наверное, этот вопрос к Мусаеву, он перед игрой говорил: «Мы дадим бой». В первом тайме я этого не увидел, а второй смотреть не стал. Во втором тайме что-то поменялось, вроде даже забили и моменты были. Хотя и у «Зенита» были моменты. Говорить о потерях в составе «Краснодара» не приходится, да, отсутствует Кордоба, но состав отличный. Такому составу позавидуют команды Премьер-лиги.

– То, что мы увидели в матче за Суперкубок, проекция того, что будем видеть весь сезон?

– Нет. Вернeтся Кордоба, если не продадут, состав в целом хороший, ещe кого-то купят. Я вчера в конце первого тайма даже в шутку сказал: а где Ивич? Не вернуть ли его? Посмотрите, что происходит с «Краснодаром»: два трофея, которые шли к ним в руки, упустили!

  • Матч состоялся 13 июля в Волгограде. Победу петербуржцам (4:2) обеспечили голы Родригао, Вендела и Максима Глушенкова, отличившегося дважды. У «Краснодара» забили мячи Никита Кривцов и Федор Смолов.
  • «Быки» в прошлом сезоне показали лучший результат в истории в РПЛ, заняв второе место. Клуб пока не выиграл ни одного трофея в своей истории.

Еще по теме:
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России
Канчельскис: «Болею за ЦСКА, он может побороться за титул» 2
Названы претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ 2
Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Мусаев Мурад Мостовой Александр
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1720982841
Мусаев даже во второй лиге ничего не показал, нахера его вернул Галицкий??? (((
Ответить
Александр.Т.
1720984167
Всё про Кордобу но Краснодар забил 2,но не слова что Вратарь то теперь не Сафонов что 4пропустили
Ответить
Главные новости
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
2
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура
00:21
1
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
2
Лига чемпионов. «МЮ» разгромил «Сабах» (4:0), «Бавария» – «Буде-Глимт» Хайкина (5:0)
Вчера, 23:59
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
4
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
1
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
5
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
6
Все новости
Все новости
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
4
Видео«Рубин» назвал сбежавшего в ЦСКА Олейникова чушпаном
Вчера, 23:27
2
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку»
Вчера, 23:10
4
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
1
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
5
Аршавин определил лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 22:38
Игрок сборной России вышел капитаном молодежки «МЮ» и оформил 1+1 в матче Юношеской лиги УЕФА
Вчера, 22:29
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
6
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ
Вчера, 21:51
1
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
Вчера, 21:25
10
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
Вчера, 21:12
1
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
Вчера, 20:57
1
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
Вчера, 20:45
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
Вчера, 20:27
7
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
Вчера, 20:17
2
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
Вчера, 19:30
7
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
Вчера, 19:12
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
Вчера, 19:08
8
Шварц оценил переход Гутьерреса в «Динамо»
Вчера, 18:43
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
Вчера, 18:30
4
Защитник ЦСКА пропустит около трех месяцев из-за травмы
Вчера, 18:18
1
«Спартак» предложил 600 миллионов рублей за форварда «Ахмата»
Вчера, 18:13
8
Лунев и Лещук получили условную дисквалификацию за оскорбительную кричалку про «Спартак»
Вчера, 17:30
5
КДК вынес наказание для Тюкавина за удаление со «Спартаком»
Вчера, 17:19
8
ЦСКА отдал игрока в аренду «Акрону»
Вчера, 17:09
2
Объявлены комментаторы на матч «Зенит» – «Локомотив»
Вчера, 17:02
5
Символическая сборная 7-го тура РПЛ по версии Радимова
Вчера, 16:42
«Спартак» может купить игрока в последние часы трансферного окна
Вчера, 16:22
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+