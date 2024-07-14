Мостовой высказался о работе Мусаева после поражения «Краснодара» от «Зенита»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на поражение «Краснодара» от «Зенита» (2:4) в OLIMPBET Суперкубке России.

– Ожидал ли, что «Краснодар» будет настолько беспомощным? Честно сказать, не ожидал. Прогнозировал победу «Зенита» примерно со счeтом 2:0, с учeтом того, что отсутствует лучший футболист «Краснодара» Кордоба. В первом тайме на поле была одна команда, не знаю, что случилось с «Краснодаром».

Наверное, этот вопрос к Мусаеву, он перед игрой говорил: «Мы дадим бой». В первом тайме я этого не увидел, а второй смотреть не стал. Во втором тайме что-то поменялось, вроде даже забили и моменты были. Хотя и у «Зенита» были моменты. Говорить о потерях в составе «Краснодара» не приходится, да, отсутствует Кордоба, но состав отличный. Такому составу позавидуют команды Премьер-лиги.

– То, что мы увидели в матче за Суперкубок, проекция того, что будем видеть весь сезон?

– Нет. Вернeтся Кордоба, если не продадут, состав в целом хороший, ещe кого-то купят. Я вчера в конце первого тайма даже в шутку сказал: а где Ивич? Не вернуть ли его? Посмотрите, что происходит с «Краснодаром»: два трофея, которые шли к ним в руки, упустили!