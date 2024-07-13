Мусаев прокомментировал поражение «Краснодара» от «Зенита»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о суперкубковом матче против «Зенита» (2:4).
– Нужно было играть более внимательно. Проигрывали дуэли один в один.
– Выделите позитивные моменты.
– Позитивный момент – это второй тайм. И то, что после счета 0:3 не бросили играть. Рад, что бились до конца, но этого недостаточно, чтобы победить «Зенит» и забрать трофей.
– Кого сегодня больше не хватало?
– Да всех не хватало. Кордобы, Оласы… Проблемы были на флангах обороны. Не хочу кого‑то выделять в плохую сторону, но те ребята, что на кубке Америки, нам бы сейчас помогли.
– Как реагировать на очередной проигранный трофей?
– Все – мужчины. И не должны ломаться. Это часть работы. Во втором тайме отдали все силы, что самое главное.
- У «Краснодара» 0 трофеев за 16-летнюю историю.
- Суперкубковый матч прошел в Волгограде.
- «Зениту» этот трофей достался в 5-й раз подряд.
Источник: «Матч ТВ»