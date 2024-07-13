Игрок «Спартака» высказался о новичке команды Виллиане Жозе

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился мнением о переходе бразильского нападающего Виллиана Жозе.

«Пока сложно оценивать новичка «Спартака» Виллиана Жозе. Давайте он сыграет и посмотрим, потому что я с ним провeл только две тренировки. И то он занимался по индивидуальной программе, набирал форму», – отметил Чернов.

Ранее «Спартак» сообщил о том, что 32-летний бразильский центрфорвард Виллиан Жозе будет представлять цвета столичного коллектива.

Он уже успел дебютировать за москвичей в товарищеском поединке против «Уфы».

12 июля дружина Деяна Станковича играла с «Динамо» (1:1, 4-5 пен.). Бразилец в заявку не попал. В СМИ появились сведения о том, что у игрока есть лишний вес и он активно работает в зале.

В минувшем сезоне Виллиан Жозе набрал 14+6 по системе «гол плюс пас» в 43 играх за «Бетис».

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