Чернов раскрыл реакцию игроков «Спартака» на уход Промеса

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о завершении контракта полузащитника Квинси Промеса.

«Спокойно отреагировали на уход Квинси Промеса из «Спартака». Ждeм, не знаю, как всe решится у него. Понятное дело, что не забываем про Квинси, потому что в моменте всe может поменяться», – сказал Чернов.

Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.

Он провел 235 матчей и забил 114 голов.

Футболисту грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.

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