Аршавин назвал желаемый результат матча за OLIMPBET-Суперкубок России

Бывший зенитовец Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча за OLIMPBET-Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Понятно, что «Краснодар» подходит к этой игре не в оптимальном составе. С другой стороны: это первая игра сезона, тот же «Зенит» и «Краснодар» только вкатываются. Не думаю, что обе команды находятся в оптимальных кондициях. Даже на товарищеском кубке перед сезоном «Зенит» пропустил в двух из трeх матчей по два мяча. В обороне не всe гладко пока. Обе команды любят и умеют атаковать.

Поэтому голы будут с обеих сторон. Понятно, что я буду за «Зенит», но болел бы за ничью 2:2 и победу «Зенита» по пенальти. Мне так хочется», – сказал Аршавин.