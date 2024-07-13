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  • Чернов назвал главного авторитета в «Спартаке» после ухода Джикии

Чернов назвал главного авторитета в «Спартаке» после ухода Джикии

13 июля 2024, 11:24
8

Защитник «Спартака» Никита Чернов выделил главного авторитета в команде.

– После ухода Георгия Джикии из «Спартака» кто взял на себя бразды правления в коллективе?

– Видите, в матче с «Динамо» Зоба был нашим капитаном. Это самый авторитетный человек в команде.

  • Зобнин в команде с 2016 года.
  • 30-летний игрок провел за «Спартак» 250 матчей, забил 18 голов, сделал столько же ассистов.
  • Роман стоит 4,5 миллиона евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Зобнин Роман Чернов Никита
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1720859256
Да какой из Зобы авторитет? Ни рыба-ни мясо.
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Spartak_forv@
1720859793
Вот когда капитана назначают по «выслуге»,получается такая фигня,как последние шесть лет.Капитан должен быть в первую очередь лидером,а не ветераном
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Александр-Каратеев-yandex
1720859885
Авторитетом должен стать Станкович, у него на лице написано - серьёзный мужик, только бы ещё ума хватило для достойной работы с командой.
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алдан2014
1720860384
Могли бы и не спрашивать. Зобнину здороровья. Рома бывает не в форме,но в самоотдаче ему не откажешь. Вспоминаю ЧМ 2018.
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...короче
1720860401
...наверное, на данном этапе, этот вариант устраивает большинство игроков. Время покажет... Может и с Сержантом будут делить эту ношу. К сентябрю разберутся, кто есть кто...
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andr45
1720862370
Уж не хочет ли Чернов сказать, что Зобнин такой же алчный, склочный и спесивый? Это было бы печально( ДЖИКИЯ 09.02.24 «То время, сколько Я себе отвёл играть в футбол важно Следующий контракт, будет одним из самых весомых в плане суммы.»
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