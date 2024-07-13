Чернов назвал главного авторитета в «Спартаке» после ухода Джикии

Защитник «Спартака» Никита Чернов выделил главного авторитета в команде.

– После ухода Георгия Джикии из «Спартака» кто взял на себя бразды правления в коллективе?

– Видите, в матче с «Динамо» Зоба был нашим капитаном. Это самый авторитетный человек в команде.

Зобнин в команде с 2016 года.

30-летний игрок провел за «Спартак» 250 матчей, забил 18 голов, сделал столько же ассистов.

Роман стоит 4,5 миллиона евро.

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