Жирков сравнил «Зенит» с «Баварией»

Бывший латераль «Зенита» Юрий Жирков оценил работу клуба на трансферном рынке.

«Для чего «Зенит» вкладывает так много денег? Я тоже задавался этим вопросом, но это делается, чтобы попасть в историю по количеству трофеев. Миллер и Медведев любят футбол.

У нас чемпионат чем-то похож на Бундеслигу, а «Зенит» работает как «Бавария»: покупают лучших игроков в своем чемпионате, выигрывают трофеи каждый год. «Бавария» как раз становилась чемпионом своей страны 11 раз подряд – команда Сергея Семака к этому стремится», – сказал Жирков.