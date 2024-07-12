Жирков сравнил «Зенит» с «Баварией»

Бывший латераль «Зенита» Юрий Жирков оценил работу клуба на трансферном рынке.
«Для чего «Зенит» вкладывает так много денег? Я тоже задавался этим вопросом, но это делается, чтобы попасть в историю по количеству трофеев. Миллер и Медведев любят футбол.
У нас чемпионат чем-то похож на Бундеслигу, а «Зенит» работает как «Бавария»: покупают лучших игроков в своем чемпионате, выигрывают трофеи каждый год. «Бавария» как раз становилась чемпионом своей страны 11 раз подряд – команда Сергея Семака к этому стремится», – сказал Жирков.
- «Зенит» взял 6 титулов РПЛ подряд.
- В следующем году клубу исполнится 100 лет.
- Жирков завершил карьеру в 2023 году.
Источник: «РБ Спорт»