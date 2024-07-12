«Спартак» оплатил трансфер Барко, игрок отправляется в Москву

«Спартак» отправил 14 миллионов евро «Ривер Плейт» единственным платежом за трансфер 25-летнего полузащитника Эсекьеля Барко, сообщил журналист Иван Карпов. Контракт с игроком будет подписан на 3 года. Зарплата хавбека в российском клубе составит 2,5 миллиона евро за сезон.
Вечером в четверг 11 июля Барко вылетел в Москву для прохождения медосмотра
- Изначальное предложение красно-белых по игроку составляло 12 миллионов евро плюс бонусы.
- Барко провел в этом году 28 матчей за «Ривер Плейт», забил 2 гола, отдал 7 передач.